G.Saray’ın gözü Rios’ta

Galatasaray, savunmanın sağına yaptığı takviyenin ardından şimdi de 8 numara transferi için kolları sıvadı. Geçen sezon yaz döneminden bu yana 8 numara arayan sarı-kırmızılıların, yeni adresi Brezilya oldu. Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un listesinin başında yer alan Palmeiras'tan Richard Rios'a kanca attı. 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri kanalıyla nabzını yoklayan Cim-Bom, ilk temaslardan olumlu dönüş aldı. Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı bulunurken, sarı-kırmızılı yönetim Brezilya ekibi Palmeiras'a bu hafta içinde resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Brezilya ekibi Flamengo'da yetişen ve Meksika ekibi Mazatlan'da da kiralık olarak forma giyen Rios, Guarani'de de görev yaptı. Futbol hayatının neredeyse tamamını Brezilya'da geçiren Rios, transferin gerçeklemesi halinde kariyerine farklı bir ülkede devam edecek. Futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

İSTEYENİ ÇOK FAZLA

Galatasaray, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu uygun bir bonservis ücreti ile yeni sezon kadrosuna katmak istiyor. Avrupa'da Fransa, İspanya ve İngiltere'den de cazip teklifler alan futbolcu, Şampiyonlar Ligi kartı nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

Rios, Kolombiya Milli Takımı'yla Copa Amerika'da finale kadar yükselmişti.

Genç yaşına rağmen kariyerinde 121 maç oynayan 24 yaşındaki orta saha fileleri 9 kez sarstı.

AKTÜRKOĞLU İÇİN İKİ KULÜP DEVREDE

Galatasaray'da yapılacak transferle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarıkırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Kerem Aktürkoğlu geliyor. Adı sık sık Real Sociedad ile anılan Kerem ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek düştüğünü yazdı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.