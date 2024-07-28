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Haberler Spor İki Brezilyalı ocak ayına kaldı

İki Brezilyalı ocak ayına kaldı

HABER MERKEZİ
İki Brezilyalı ocak ayına kaldı

Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek için uğraştığı Brezilyalı futbolculardan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'un ocak ayında sarı-kırmızılılara geleceği ifade edildi. Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz kulübü Southampton'ın iki oyuncu için Sao Paulo ekibiyle devre arasında anlaştığı açıklandı. Ara dönemde Southampton ile sözleşme imzalaması beklenen iki futbolcunun ardından Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. Göztepe'nin yapılan anlaşma gereği 6 ay daha beklemesi gerekecek.

NORVEÇ'TEN JOHNSEN GÜNDEME GELDİ

Göz-Göz'de İsveç'in köklü kulüplerinden Malmö'da görev alan Norveçli 24 yaşındaki orta saha Lasse Berg Johnsen'in gündeme geldiği iddia edildi. 1999 doğumlu Norveçli oyuncunun 2.8 milyon Euro bonservis değeri bulunurken, kiralık olarak takıma gelebileceği konuşuluyor. Profesyonel futbol kariyerine 28 Kasım 2018'de Viking FK ile başlayan Johnsen, Tromsdalen, Raufoss ve Randers'da oynadıktan sonra 2023'te Malmö FF ile dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

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