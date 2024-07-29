Bal-Kes forvet Bertuğ ile uzattı

TEKNİK Direktör Levent Eriş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 3. Lig ekibi Balıkesirspor, iç transferde forvet oyuncusu Bertuğ Bayar ile yeniden anlaştı. Geçtiğimiz Ocak ayında kırmızı-beyazlılara transfer olan 27 yaşındaki santrfora 2.Lig ve 3. Lig'den birçok takımdan teklif gelmesine rağmen, oyuncu yönetimle görüşerek kalmayı tercih etti. Başkan Abdullah Bekki ve kurmaylarının dış transferde önümüzdeki hafta içi çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi. Futbola Hırvatistan'da başlayan tecrübeli golcü, kariyerinde sırasıyla Akhisarspor, Amed, Tuzlaspor, Bucaspor 1928, Şile Yıldız, Altınordu, Nazilli Belediye, Vanspor FK ve Balıkesirspor formalarını terletti.