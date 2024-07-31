Bodrum FK’ya genç bek

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, transferde gençleri tercih etmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen 20 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye kanca attı. Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde yer alan Emrecan ile temasa geçmeye hazırlanan kurmayların kiralama formülü ile oyuncuyu takıma kazandırmak istediği ifade edildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Siyah-beyazlı ekip, 2022-23 sezonunda genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Karacabey Bld'ye kiralamıştı. Beşiktaş'a geri dönen Emrecan, siyah-beyazlı formayı 12 kez giyerken, 6 kez de ilk 11'de başlama başarısı göstermişti. Genç bekin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

KONFERANS LİGİ'NDE GOL SEVİNCİ YAŞADI

Geçen sene siyah-beyazlı ekibin formasını 12 kez sırtına geçiren Emrecan Terzi, Süper Lig'e 1 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Performansıyla teknik ekibin gözüne giren genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda siyah-beyazlı ekibin as sol beki olacağı tahmin ediliyor. Siyah-beyazlı ekibin Emrecan'ı tecrübe kazanması için 1-2 senelik kiralama formülü ile göndermek istediği öğrenilmişti.

MUĞLA EKİBİNDEN 2 FİRE

TRANSFERDE gençlerden vazgeçmeyen Bodrum FK, sezon başlamadan yaşadığı 2 kayıp ile sarsılıyor. Geçen hafta Alanyaspor maçında takımın yetenekli isimlerinden Tunahan Akpınar, fibula kemiğini kırarken, Mustafa Erdilman ise Adana Demirspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağlarını yaralamıştı. Sezon başlamadan önce iki kritik oyuncusunun yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör İsmet Taşdemir'in elini daralttı. Bu bölgelere yeni isimleri monte etmek isteyen ve yeni bir transfer çalışması yapacak olan Taşdemir'in listeyi yönetime gelecek hafta bildirmesi bekleniyor.