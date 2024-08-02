Balıkesirspor’da Tayfun’da tamam

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transferde atağa kalkan Balıkesirspor üst üste imzaları sürdürüyor. Dış transferde daha önce sekiz yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendiren kırmızıbeyazlı ekip son olarak Boluspor'dan Tayfun Kırca'yı renklerine bağladı. Geçen yıl Edirnespor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli sağ bek Kırca dün resmi sözleşmeyi imzaladı. 25 yaşındaki savunmacı iki yıllığına Balıkesir'in renklerine bağlandı. Derince'de yetişen Kırca, geçen sezon Bolu'ya imza atmıştı. Teknik direktör Levent Eriş, kale, savunma, kanat ve forvet transferlerinin ardından yönetimden şimdi de orta saha oyuncusu talep etti.