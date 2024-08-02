Başkan Ergüllü’den Türkoğlu’na ziyaret

İZMİR temsilcisi Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü, İstanbul'a giderek Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda kulüplerin gelir kaynaklarının artırılması ve pazarlama projeleri değerlendirildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla da görüşme yapan Ergüllü, ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile bir araya geldi. Öte yandan Pınar Cup'ın Eylül ayında düzenleneceği kesinleşti. 20-21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyona Karşıyaka dışında Merkezefendi Bld ve Yunan Ligi'nden Promitheas katılacak.