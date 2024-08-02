Boksta Busenaz çeyrek finale çıktı

OLİMPİYAT Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk rauntta kendini sakınan şampiyon boksör, daha sonraki rauntlarda üstünlüğünü koyarak rakibini mağlup etti. Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak.

BUSE NAZ DA TURU RAHAT GEÇTİ

OLİMPİYATLARDA kadınlar 50 kilo son 16 turu mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raunttan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazandı. Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Çakıroğlu, "İlk maçlar hep zor olur. İstediğim gibi sonuçlandı. Umudumuz var, buradan finale kadar gideceğiz" dedi. Çakıroğlu, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te çeyrek final maçına çıkacak.