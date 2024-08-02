Yeni Asır’ın gurur günü

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC)'nin düzenlediği 2023 Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende, spor kategorisinde üç farklı dalda birden birinci olan Yeni Asır Gazetesi de ödüllerine kavuştu. Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü Halil Fincan, 'Halının altına baktınız mı hiç' köşe yazısıyla, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Güncel Spor Yazıları Ödülü'nü kazandı. Editör Berke Özbay, 'Aile Takımı' haberiyle İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik kategorisinde spor haberi ödülünün sahibi oldu. Spor muhabiri Doğancan Bingöl ise 'Göz-Göz'e Diouf Müjdesi' isimli fotoğrafıyla, yine teşvik yarışmasında Spor fotoğrafı ödülüne hak kazandı.