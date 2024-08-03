Aliağa FK’da Çardak umutlu

TFF 3'üncü Lig ekibi Aliağa FK'da teknik direktör Fatih Çardak, yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarını değerlendirdi. Çardak, "Geçen sene sağladığımız performansın çok daha üzerine çıkmak ve camiamızı hak ettiği başarılar ile mutlu etmek en büyük arzumuz. İzlerken mutluluk veren, aldığı sonuçlarla gurur duyulan bir takım oluşturmak birincil hedefimiz olacaktır" ifadelerini kullandı. "20 Temmuz'da başlamış olduğumuz yeni sezon hazırlıklarımızın ilk etabı salı günü yaptığımız antrenman ile sonlandı. Katılımın, isteğin, arzunun ve azmin çok fazla olduğunu görmek beni çok mutlu etti. 3 Ağustos itibari ile Bolu kamp etabımız başlayacak. Her geçen gün güçlenerek hayalini kurduğumuz başarının gerçekleşmesi için sıkı bir hazırlık dönemi geçireceğiz" dedi.