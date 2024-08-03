Bal-Kes’te Haşim Çoban’dan veda

YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'da yol ayrımı yaşandı. Geçen sezonun devre arasında geldiği kırmızı-beyazlılarda 14 karşılaşmada görev yapan Muhammet Haşim Çoban'ın takımdan ayrıldığı açıklandı. Teknik Direktör Levent Eriş'in kadro planlamasında yer almayan Haşim Çoban'ın kısa süre içinde yeni bir takımla anlaşması bekleniyor. 30 yaşındaki deneyimli forvet, Balıkesirspor dışında kariyerinde Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Ankara Adliyespor, Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor, Hekimoğlu Trabzon, Turgutluspor, Ankara Demirspor, Isparta 32 ve Kırşehirspor'da top koşturdu.