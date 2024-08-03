Bodrum FK’da rota Samet

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ege ekibinin Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen milli stoper Samet Akaydin'e kancayı taktığı iddia edildi. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanan ve sezon sonunda A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performansa imza atan 30 yaşındaki oyuncunun teknik direktör İsmet Taşdemir'in transfer listesinde ilk sırada olduğu öğrenildi. Yeşilbeyazlıların, kısa sürede hem Fenerbahçeli yöneticilerle hem de tecrübeli savunmacıyla görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem de Panathinaikos formasıyla toplamda 26 maçta sahaya çıkarken bu süreçte 1 kez gol pası verdi. Fenerbahçe'de geleceği henüz belirsizliğini koruyan Samet Akaydin'in sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olan tecrübeli stoper için Bodrum FK'nın kiralık formülüne de sıcak baktığı kaydedildi. İdmanocağı altyapısında futbola başlayan başarılı isim daha sonra Trabzonspor altyapısı, Boluspor altyapısı, Arsinspor, Sancaktepe Belediyespor, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu devre arasında Samet Akaydin için Adana Demirspor'a 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA İYİ GÖRÜNTÜ VERDİ

Bodrum FK yeni sezon hazırlıklarına hem masada hem yeşil zeminde sürdürürken, geride kalan süreçte 5 hazırlık maçı yaptı ve iyi bir görüntü verdi. Yeşil-beyazlılar bu süreçte 4 karşılaşmada sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı başarırken, 1 kez yenildi. Bodrum ekibi Karagümrük, Alanyaspor, Bandırmaspor ve Manisa FK'yı yenerken, tek mağlubiyetini Adana Demirspor'dan aldı.