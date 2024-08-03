Manisa FK’dan 1 numara hamle

TRENDYOL 1. Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transferde atağa kalkan Manisa FK eski kalecisi Alperen Uysal'ı da yuvaya döndürdü. Geride kalan süreçte Yusuf Talum, Kwasi Wriedt, Moryke Fofana, Bede Osuji ve Dani Ramirez'i renklerine bağlayan siyahbeyazlı ekip altıncı transferini bir numara pozisyonuna yaptı. Manisa temsilcisi, 30 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta siyah-beyazlıların kalesini koruyan, ardından ara transferde Şanlıurfaspor'a giden kaleci pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Yeniden Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Alperen, "Geçen sezon iyi başlayan ama sonrasında istemediğimiz şekilde giden bir sezon oldu. Ancak bu sezon yeni bir sayfa açarak taraftarlarımıza daha güçlü bir Manisa FK izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.