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Süper Kupa Finali'nde dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor

Süper Kupa Finali'nde lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu derbide iki takım da yeni sezona kupayla girmek istiyor. Bu sezon flaş transferler yapan iki ezeli rakibin de ilk 11'i belli oldu. Eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan Süper Kupa maçı ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

HABER MERKEZİ
Süper Kupa Finali’nde dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Transfer sezonunda flaş hamleler yapan iki ezeli rakip de yeni sezona kupayla girmek istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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