Bodrum FK’dan Bytyqi hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, transferde yeni bir isim için harekete geçti. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Antalyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Kosovalı sol kanat Zymer Bytyqi'ye kanca attı. Şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanan yeşil-beyazlı kurmaylar, yeni sezon başlamadan önce deneyimli ismi takıma kazandırmak istiyor.

SÜPER LİG'İ TANIYOR

Yaklaşık 3 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu ile birçok kulübün temas halinde olduğu öğrenilirken, yönetimin vakit kaybetmeden oyuncuya imza attırmak istediği gelen bilgiler arasında. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara mevkilerinde de forma giyebilen Bytyqi, Sandnes Ulf'de futbola başlarken, Süper Lig'de uzun süre görev yaptı. Kosovalı, Türkiye'de Antalyaspor'un yanı sıra Konyaspor'da forma giyerken, Avrupa'da Salzburg, Viking ve Olympiakos'ta oynadı. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen kurmayların tecrübeli oyuncu ile gelecek hafta içi masaya oturmak istediği kaydedildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in oyuncuyu yönetime önerdiği ifade edilirken, oyuncunun şu an boşta olması ise transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

BURAK IĞDIR YOLCUSU

GEÇEN sezon yeşil-beyazlı formayı 38 kez sırtına geçiren ve 3 gol, 8 asist ile yıldızlaşan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. Bodrum FK'nın Süper Lig yolculuğunda en önemli kozlarından biri olan Çoban'ın Iğdır FK ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü. Gelen teklifi değerlendiren deneyimli kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde net kararını vereceği ifade edildi.