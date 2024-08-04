Buca hareketli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonu Eylül ayının ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçıyla açacak Bucaspor 1928'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon tamamlandıktan sonra teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la vedalaşılmasının ardından ilk etap kamp döneminde Sportif Direktör Nihat Yılmaz yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler yeni çalıştırıcısını buldu.

Sportif Direktör Nihat Yılmaz, U19 takımı teknik direktörü Engin Dursun'un A takımın başına geçtiğini açıkladı.

Yılmaz, "38 kişilik ilk etap kamp çalışmasından sonra ikinci etap hazırlıklarına 28 futbolcuyla başladık. Asıl ligde kullanacağımız oyunculardan kurulu kemik kadroyu şu an oluşturduk. Özkaynak oyuncularımızı çok iyi tanıyan, onlara değer vereceğini düşündüğümüz Engin Dursun'la yola çıkma kararı aldık. Ayrıca 12 deneyimli oyuncumuz takımda bulunuyor. Sadece savunma oyuncusu Erdal Akdari bize ayrılmak istediğini belirtti. Isparta'da yapacağımız 2. etap çalışmalarında 3 hazırlık maçı yapıp kendi sistemimizi oturtmaya çalışacağız" diye konuştu.

KADRO AÇIKLANDI

BUCA'NIN Isparta kampında şu futbolcular yer alıyor: Bayram, Efe, Berkin, Emir, Şerif, Efecan, Erdem, Batuhan, Emre, Doğan, Mirza, Arda, Nizamettin, Çağrı, Zeki, Emre Nefiz, Mehmet, Osman, Yılmaz, Cebrail, Murat, Sercan, Sefa, İsmail, Yasin, Buğra, Selahattin, Arda.