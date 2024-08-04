Ersu Şaşma finale kaldı

MILLI Atletimiz Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlamada büyük bir başarı elde ederek finale yükseldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75'i ilk hakkında geçerek adını finale yazdırdı. Böylelikle Ersu Şaşma üst üste ikinci kez Olimpiyat finallerinde yer alacak. Sporcumuzun yarışması yarın saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası sırıkla atlama finalinde yarışan Fenerbahçeli milli sporcu Ersu Şaşma, bronz madalya kazanarak bu kategoride kürsüye çıkan ilk Türk sporcumuz olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

BUSENAZ SÜRMENELİ PARİS'E VEDA ETTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg çeyrek final karşılaşmasında olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı final hedefiyle çıktığı karşılaşmada umduğunu bulamadı ve organizasyona veda etti. Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'a mağlup olarak olimpiyatlara veda etti. North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada Busenaz Sürmeneli, ilk raundu 5-0 kaybettikten sonra ikinci raundu 4-1 kazandı. 3'üncü ve son raundta rakibine 3-2 kaybeden milli boksör, toplam skorda rakibine 4-1 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi.