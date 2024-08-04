Skandal olimpiyatları

SKANDAL açılış töreni eleştirilerin hedefi olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar dikkati çekti. Fransa'nın başkenti Paris'in 100 yıl sonra üçüncü kez ev sahipliği yaptığı olimpiyat oyunlarının açılış töreni, ilk kez geleneksel bir stadyum dışında Sen Nehri'nde gerçekleştirilirken törendeki gösteriler başta Hristiyan dünyasından büyük tepki gördü. Törende sergilenen performanslarda LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasının dine hakaret içerdiği gerekçeleriyle organizasyona ağır eleştiriler yöneltildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki sembolik anların birinde de sorun yaşandı.

TÖRENIN sonlarına doğru Trocadero Meydanı'nda kurulan alana getirilen olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmazken basında da geniş yer buldu. Sporcularına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başörtü yasağı getiren Fransa, açılış törenine başını örterek katılmak isteyen bir sporcusunu da engelledi. Oyunlarda 4x400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla, başörtü yasağı nedeniyle açılış törenine şapkayla çıkmak zorunda kaldı.

İŞTE DİĞER AKSAKLIKLAR

- Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde Güney Kore "Kuzey Kore" diye anons edildi.

- Güney Sudan'ın Porto Riko ile oynadığı erkekler basketbol maçında Güney Sudan'ın marşı yanlış çalındı. Güney Sudan yerine, 2011 yılında gerçekleştirilen referandumla ayrıldığı Sudan'ın marşı çalındı.

- PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları başlamadan önce tartışma konusu olan Sen Nehri'ndeki kirlilik, yarışma erteletti. İşte diğer aksaklıklar