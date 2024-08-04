Soma’nın gözü Emrecan’da

5 sezonluk Burhanettin Basatemür döneminin ardından yeni dönemde takımı Erman Güraçar'a teslim eden 2. Lig ekibi Somaspor'a Emrecan Bulut piyangosu vurdu. Geçen sezon başında Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a 6 milyon TL bonservisle transfer olarak Ege ekibine önemli bonservis geliri kazandıran 21 yaşındaki futbolcu, yine eski takımına para kazandırabilir. Çaykur Rizespor, önceki gün yaptığı açıklamada Emrecan'ı 5 yıllığına kadrosunu kattığını açıklarken, Somaspor, kendisine gelecek yüzde 50 payını bekliyor. Manisa ekibi, 6 milyon TL bonservis dışında, transfer sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. Şu an Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'a ödedeği bonservis bedeli açıklanmazken, Soma'nın önemli bir ekstra geliri daha kasasına koyması bekleniyor. Genç hücumcu geçen sezonun devre arasında da Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

ONUR TEKIN TAKIMA KATILDI

Öte yandan Siyah İnciler bir transferi daha sonlandırdı. Ege temsilcisi, 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan kaleci Onur Tekin'i de renklerine bağladı. 24 yaşındaki file bekçisi bonservis bedeli ödenmeden takıma katıldı. Geçen sezon İstanbul ekibinde 19 karşılaşmaya çıkan Onur, kariyerinde Vanspor, Isparta 32 ve Çorum Futbol Kulübü formaları da giydi. Manisa temsilcisinin yaz transfer döneminin bitimine kadar en az 5 bölgeye daha takviye yapması bekleniyor.