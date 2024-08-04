Sultanlar zirve aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını bugün İtalya ile oynayacak. Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 10.00'da başlayacak. Bilindiği üzere Filenin Sultanları ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmış, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenmeyi başararak çeyrek final vizesini almayı başarmıştı. Rakibimiz İtalya ise ilk karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1, Hollanda'yı ise 3-0'lık sonuçla mağlup etmişti. TRT Spor'dan ekranlara gelecek bu önemli müsabakada Paris'teki taraftarlarımızın da takımımıza büyük destek vermesi bekleniyor. Olimpiyatlarda günün diğer müsabakalarında ise saat 14.00'te Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri, saat 18.00'de Çin ile Sırbistan, saat 22.00'de de Brezilya ile Polonya kozlarını paylaşacak.