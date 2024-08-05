  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Boksta gurur tablosu

Paris’te mücadele eden üç kadın sporcumuz madalyayı garantiledi. Boks branşı kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu yarı finale yükselirken, 54 kiloda Hatice Akbaş ise finale kaldı.

HABER MERKEZİ
Boksta gurur tablosu

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri performansla büyük alkış topladı. Ay-yıldızlı milli boksçularımızdan Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş olimpiyat oyunlarında madalyayı garantileme başarısı gösterdi. Boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapılırken, North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti.

Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

AKBAŞ FİNALE YÜKSELDİ

MILLI boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Akbaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ise 50 kilo çeyrek final mücadelesinde Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA