Boksta gurur tablosu

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri performansla büyük alkış topladı. Ay-yıldızlı milli boksçularımızdan Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş olimpiyat oyunlarında madalyayı garantileme başarısı gösterdi. Boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapılırken, North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti.

Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

AKBAŞ FİNALE YÜKSELDİ

MILLI boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Akbaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ise 50 kilo çeyrek final mücadelesinde Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı.