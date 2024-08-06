Menemen FK’da İsmail ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK'da Özkan Yıldırım'ın ardından bir oyuncu daha Adana 01 FK'nın yolunu tuttu. 31 yaşındaki sol bek İsmail Erdoğan, Adana temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İzmir ekibi adına 35 karşılaşmaya çıkmıştı. İsmail kariyerinde Yalovaspor, Beylerbeyi, Eskişehirspor, Adanaspor, Sakaryaspor, Hatayspor, Bayrampaşa ve Van Büyükşehir Belediyespor formaları da giymişti. Geride kalan sezonun önemli isimlerinden Kemal Rüzgar, Mertcan Açıkgöz, Özkan Yıldırım ve son olarak da İsmail Erdoğan'la vedalaşan İzmir ekibi birçok bölgeye takviye yapmaya çalışıyor