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Haberler Spor

Muğlaspor’a kaleci takviyesi

SEBAHATTİN ALP
Muğlaspor’a kaleci takviyesi
TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı. Futbola Osmaniye Akdenizspor ile başlayan ve ardından Kasımpaşa altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç eldiven Antalya Kemerspor ile profesyonelliğe adım attı. Geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşayan file bekçisi kariyerinde Osmaniyespor formasını da giydi. Mert İslah için Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
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