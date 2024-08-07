Bodrum Ghacha’nın peşinde

TARİHİNDE ilk kez oynayacağı Süper Lig'de sezonu pazartesi günü oynayacağı Gaziantep FK maçıyla açacak Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Transfer döneminde şu zamana kadar 8 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce oynamış bir yabancı oyuncunun peşine düştü. Ege ekibi, 2021- 23 yılları arasında Antalyaspor'da görev alan 28 yaşındaki Cezayirli forvet Houssam Ghacha'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Geçen sezon Tunus Ligi takımlarından ES Tunus'ta oynayan ve bu sezon Cezayir Ligi ekiplerinden USM Alger'e geçen deneyimli oyuncu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Öte yandan teknik direktör İsmet Taşdemir, kulüp tarihindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Taşdemir, "Kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız zaman bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Futbol severlerin gönlünde taht kurmak istiyoruz" mesajı verdi.