Çavuşoğlu güreşte olimpiyat üçüncüsü

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kiloda Kuzey Koreli rakibi Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalya kazandı. Paris'e son dünya şampiyonu ünvanıyla ve altın madalya hedefiyle giden milli sporcu Çavuşoğlu, ilk maçını kaybedince repesajda Polonyalı Wiktoria Choluj ile mücadele etti. Bu karşılaşmayı 4-3 kazanan Buse, bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı. Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile bronz madalya için karşılaşan Çavuşoğlu, maçın son 57 saniyesinde skoru 2-2'ye getirdi. Buse, son saniyede rakibi karşısında 4-2 öne geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Türk güreş tarihinde olimpiyat oyunlarında Yasemin Adar Yiğit'ten sonra madalya kazanan ikinci kadın sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde eksik olan olimpiyat madalyasını da kazanmayı başarırken büyük bir sevinç yaşadı. Bugüne kadar Avrupa'da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris'te kazanmış oldu.