Bodrum ilçe stadı Süper Lig’e hazır

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK stadını yeniledi. Yeşil-beyazlı ekip, yaptığı değişiklikler ile Bodrum İlçe Stadı'nı devler arenasına uygun hale getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kriterlerine göre stadı ışıklandıran Muğla ekibi, böylece resmi olarak maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayacağını kesinleştirdi. Ayrıca TFF'nin mevzuatına uygun bir şekilde kale arkası ile tribünler arasındaki mesafeyi genişleten Muğla temsilcisi, geçen sezonun ardından yaptığı çalışma sonucu pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK müsabakasıyla 12. adamı evinde devler ligiyle buluşturacak. TFF yetkililerinin oluşturduğu bir heyetin dün stadın son halini inceleyerek onay verdiği öğrenildi.

TARAFTAR MUTLU

Bodrum FK yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın yoğun çabalarıyla stat kısa sürede hazır hale geldi. Yönetime tepkiler gelmiş olsa da, 12. adam maçların Bodrum'da oynanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanacak olmasını sevinçle karşıladı.

BODRUM FK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Ege'yi Göztepe ile birlikte Süper Lig'de temsil edecek olan Bodrum FK, yeni sezon öncesi son sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılarda kampta sakatlanan 20 yaşındaki Mustafa Erdilman ameliyat oldu.