Buse Naz gümüşte kaldı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe- Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı. Öte yandan milli boksörün final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Buse Naz, son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 ve çeyrek finalde Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

RAKİPLERİNE SAYI VERMEDİ

Yarı finalde Filipinler'den Aira Villagas ile karşılaşan Çakıroğlu, ilk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalamış ve son raunda da 5-0'lık üstünlük elde ederek finale yükselmişti. Buse Naz, rakiplerine sayı dahi vermemişti.

TAHA AKGÜL FİNALE ÇIKAMADI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenmişti.Taha Akgül, bugün bronz madalya maçına çıkacak. Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün bronz madalya maçına çıkacak.