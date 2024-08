Göztepe puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

İLK YARI

Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Djenepo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Larsson'un şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu önünde bulun Güray Vural, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu Djenepo'nun topa elle dokunduğuna karar vererek golü iptal etti.

78. dakikada Emre Uzun'ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

84. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına hareketlenen Nielsen'in kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

"İLK MAÇ SIKINTILARIMIZI GÖRMEK ADINA FIRSAT OLDU"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçının ardından, "İlk maç sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, her iki takım adına zorlu maç olduğunu kaydetti. Stoilov, "Nem ve sıcak hava nedeniyle iki takım adına zor bir maç oldu. He iki takım da en iyisini yapmaya çalıştı. Antalyaspor bize nazaran daha fazla topa sahip oldu. Ancak biz daha çok pozisyona girdik. İlk maç sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu. Takım olmak adına her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.