Karşıyaka stres attı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karşıyaka takım halinde Alsancak Kordon'da stres attı. Yeşilkırmızılılar, yönetim kurulundan Rıdvan Gürgönül'ün davetlisi olarak Kordon'da birlikte akşam yemeği yedi. Organizasyona takım, teknik heyet ve futbol şubesi katıldı. Transferde son olarak Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Mert Torlak'ı kiralayan Kaf- Kaf'ta kadroya takviye arayışları sürüyor. Şimdiye kadar 8 takviye yapan İzmir temsilcisinin gündeminde orta saha ve stoper transferleri var. Karşıyaka'dan geçen hafta ayrılan stoper Alpay Koldaş ise anlaşmaya vardığı Elazığspor'a resmi imzayı attı.

MUĞLASPOR'DAN DEFANSA TAKVİYE

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını sürdüren Muğlaspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan 27 yaşındaki stoper Sırat Yeşilördek'i transfer etti. Sırat, Kartepe kampında Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla imza attı. Kariyerinde Gebzespor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor formalarını terleten Sırat, 2'nci Lig'de 79, 3'üncü Lig'de 81 maçta forma giyip 8 gol kaydetti.

ALTINORDU'DA EREN İSTİSNA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi kadrosunu altyapısından yetişen genç oyuncular ve transfer yoluyla kulübe gelen gurbetçi futbolculardan oluştururken, bu kriterlere uymayan tek ismin Eren Tokat olması dikkat çekti. İzmir temsilcisinin 27 kişilik kadrosundaki 14 futbolcu öz kaynak sisteminden yetişen isimlerden oluşurken, 12 oyuncu ise gurbetçilerden oluştu. Kırmızı- lacivertlilerde sadece stoper Eren Tokat transfer politikası ve kadro yapılanmasında bu iki kriterin dışında kaldı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Hacettepe, Bugsaşspor, Niğde Bld, Darıca Gençlerbirliği, Tarsus İdmanyurdu, Çorum FK, Adıyaman FK, Afyonspor ve İskenderunspor kulüplerinde görev yaptı.