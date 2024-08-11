Aslan kendine geldi

Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girmenin mutluluğunu yaşıyor. Kamp dönemindeki hazırlık maçı grafiğiyle eleştirilen Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyerek taraftarlarını endişelendiren Aslan, Hatay'ı geriden gelip yenerek kendine geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 67. sezonuna başlanan Süper Lig'deki açılış maçlarında 46. galibiyetini aldı. "Cimbom" lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39. ilk hafta maçında 32. kez kazandı. G.Saray, sahasında çıktığı üst üste 12. açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Bu arada G.Saray'ın Monaco'nun satış listesine koyduğu 24 yaşındaki Alman asıllı Ismail Jakobs transferinde sona gelirken, A.Madrid'in yıldızı Correa için de harekete geçtiği öne sürüldü.