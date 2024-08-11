Sonunu getiremedik

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı. Mücadeleye iki ülke de hücumda ve defansta etkili başlarken Brezilya, ilk seti 25-21 kazandı: 1-0. İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Brezilya'ya, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile karşılık veren milli takım, 4-4'te eşitliği sağladı.

MİLLİLER SON SETTE DAĞILDI

Uzun rallilerle devam eden seti 27-25 kazanan Sambacılar durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iki ülke de karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6 ve 15-15'te eşitlik sağlandı. Milliler, üçüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete milliler iyi başlasa da sonradan toparlanan Brezilya bu seti de 25-15, maçı da 3-1 kazanarak organizasyonda bronz madalya kazandı. Milliler, Paris 2024'ü dördüncü sırada bitirdi.

A Milli Voleybol Takımımızın yıldızları müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yer alan vatandaşlarımız, Filenin Sultanları'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.