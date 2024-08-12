8 madalyayla tamamladık

TÜRKIYE, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. 3 gümüş ve 5 bronz ile kazandığımız madalya sayısı toplamda 8 oldu. Türkiye, 1984 Los Angeles'tan beri ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı. Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Atıcılıkta takım halinde gümüş alırken, boksta Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş da gümüş madalya sevinci yaşadı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan okçuluk takımımız ile güreşte Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, boksta Esra Yıldız Kahraman, tekvandoda da Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazandı.