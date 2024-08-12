Altını alan Sırp mesaj attı: Ülkemde bile Yusuf konuşuluyor

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım final mücadelesinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Müsabakalarda ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atış ile sosyal medyada en çok konuşulan isim olan milli sporcu Yusuf Dikeç, açıklamalarda bulundu. Birinci olan Sırp sporcu Damir Mikec'in kendisine attığı mesajı da anlatan Dikeç "Tabii birinci olan Sırp sporcu da bizim arkadaşımız. O hatta olimpiyattan iki gün sonra bana mesaj atmıştı, 'Dikeç, altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız? Anlayamadım. Benim ülkemde de sen bir numarasın' dedi. Tabii bunlar güzel duygular. İnanın ülke olarak da olimpiyatlara 85 milyonun duasıyla gittik ve duaları kabul oldu. Sonuçta altın için gittik ama gümüş madalyayla döndük" şeklinde konuştu.