Bodrum’da tarihi gün

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü sezonun ilk maçında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sezon öncesi ışıklandırma sistemi takılıp lig kriterlerine uygun hale getirilen Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Süper Lig'de tarihinin ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Bodrum ekibi, geçen sezon Play-Off'tan sarkan cezası nedeniyle mücadelede taraftarından yoksun olacak.

Bodrum, Süper Lig maratonu öncesi amatörden beri takımda yer alan Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez'in yanı sıra geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyup 8 transfer yaptı. Yeşil-beyazlılar transferde şimdiye kadar Gabriel Obekpa, Fredy Riberio, Zdravko Dimitrov, Christophe Herelle, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Seçkin Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu'nu aldı.

HÜCUM İÇİN SONİ İDDİASI

TRANSFER döneminde 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Bodrum FK, 9. takviye için arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılara, ülkemizde daha önce Hatayspor ve Adana Demirspor'da oynayan 26 yaşındaki forvet Kevin Soni önerildi. Son olarak Romanya Ligi takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen ve bonservisi elinde olan 1998 doğumlu oyuncunun da tekrar Türkiye'de dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Romanya Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkan Soni, gol atma başarısı gösteremedi. Bodrum, yaz döneminde 5. yabancı oyuncuya imza attıracak.