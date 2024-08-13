Arda Güler ilk onbire doğru

ŞAMPİYONLAR Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, yarın saat 22.00'de UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Süper Kupa maçında forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Antrenmanda önce Rodrygo, Mbappe ve Vinicius'u bir arada deneyen teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci olarak ise Rodrygo'nun yerine Arda Güler'i koyarak deneme yaptı. İspanyol basını, Arda Güler hakkındaki bu gelişmeyi, "Ancelotti; Vinicius, Arda Güler ve Mbappe'li forvet hattını test etti" diyerek duyurdu. Eğer Ancelotti Rodrygo'yu hazır görmezse formanın Arda Güler'e verilmesi bekleniyor. Bu arada milli yıldız antrenmanlardaki performansıyla gazete manşetlerini süslüyor.