  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Arda Güler ilk onbire doğru

Arda Güler idmanlardaki formuyla teknik direktör Ancelotti’nin gözüne girdi.

HABER MERKEZİ
Arda Güler ilk onbire doğru
ŞAMPİYONLAR Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, yarın saat 22.00'de UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Süper Kupa maçında forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Antrenmanda önce Rodrygo, Mbappe ve Vinicius'u bir arada deneyen teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci olarak ise Rodrygo'nun yerine Arda Güler'i koyarak deneme yaptı. İspanyol basını, Arda Güler hakkındaki bu gelişmeyi, "Ancelotti; Vinicius, Arda Güler ve Mbappe'li forvet hattını test etti" diyerek duyurdu. Eğer Ancelotti Rodrygo'yu hazır görmezse formanın Arda Güler'e verilmesi bekleniyor. Bu arada milli yıldız antrenmanlardaki performansıyla gazete manşetlerini süslüyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA