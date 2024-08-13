Bodrum Burak’ı Kapacak

SÜPER Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrum FK'da transfer hareketliliği devam ediyor. Türkiye'nin devlerinin arasında kalıcı olmayı hedefleyen Muğla ekibi, sağ kanat takviyesi için yeniden çalışmalara başladı. Sağ kanatta mevcut kadroda görev yapan Omar Imeri'ye alternatif arayan yeşil-beyazlılar, yeniden Burak Kapacak'ı gündemine aldı. 24 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu için yaz başında da temasta bulunan kurmaylar genç sağ kanadın henüz kendisine kulüp bulamaması üzerine temasları hızlandırdı. Bodrum yönetimi, oyuncu ve kulübüne yeni bir teklif sunarken temaslardan bu kez olumlu dönüş almayı hedefliyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Geçen sezonu Sivasspor'da, önceki sezonu da Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Burak Kapacak'ın, yeni sezonda da sarılacivertli ekipte düşünülmediği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi genç kanat oyuncusunun yeniden kiralanmasına sıcak bakarken, Bodrum yönetimi bir de sözleşmeye satın alma maddesini eklettirmeye çalışıyor. Son kararı Burak'ın vereceği ve en kısa sürede Bodrum yönetimine geri dönüş yapılacağı ifade edildi.

TEKLİF YAĞIYOR

Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan Burak Kapacak, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor. 24 yaşındaki futbolcu için Bodrum'un yanı sıra geçen sezon forma giydiği Sivasspor, Antalyaspor ve Konyaspor'da devreye girerken, Bodrum FK'nın bir adım önde olduğu ifade edildi. Bursaspor altyapısından yetişen Kapacak, 2021 yılında F.Bahçe'ye transfer olmuştu.