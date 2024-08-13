Manisa’ya NBA patentli forvet geldi

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Basket, daha önce NBA'de de forma giyen Amerikalı forvet Jamorko Pickett ile anlaştı. 27 yaşında, 2.06 boyundaki Pickett, 2021 yılında NCAA'de Georgetown Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2021-22 sezonunda Detroit Pistons ile 13 NBA maçına çıktı. Oyuncu NBA'de 3.8 sayı, 2.5 ribaund ortalaması yakaladı. Pickett, iki sezon G League'de oynadıktan sonra 2023-24 sezonunu Porto Riko'nun San German takımında bitirdi.

TAKIMA ALTINCI TAKVİYE OLDU

Kulüpteki devir sürecinin tamamlanmasının ardından başladığı transfer harekatına devam eden Manisa temsilcisi, geçtiğimiz hafta da Bahçeşehir Koleji'nden Ahmet Safa Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. 23 yaşında ve 2.06 metre boyundaki oyuncu Bahçeşehir Koleji ile geçen sezon BSL'de 8, FIBA Europe Cup'ta 7 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, transfer döneminde daha önce de İtalyan ekibi Varese'de forma giyen guard Hugo Besson'u renklerine bağladı. 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Besson İtalya'da 12.5 sayı, 3.5 ribaund, 2.9 asist ortalamaları tutturdu. Genel menajerliğe Erkan Hacıoğlu, antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getiren Manisa ekibi ayrıca Martynas Echodas, Ty Gordon ve Saben Lee'yi de almıştı.