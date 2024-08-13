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Haberler Spor

Nazillispor’da hedef 1. Lig

Teknik direktör Yüksel Yeşilova, “Hedefimiz üst lige çıkmak” dedi

HABER MERKEZİ
Nazillispor’da hedef 1. Lig
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona hazırlanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Kimse bizi hafife almasın, hedefimiz üst lige çıkmak" dedi. Şampiyonluk yaşamak için Nazilli'ye geldiğini belirten teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Ben Nazilli ilçesine ilk geldiğim gün de söyledim, hedefleri olan bir kişiyim. Buradaki potansiyeli ve duyulan özlemi gördüğüm için ve de Nazilli'de şampiyonluk yaşamak için Nazilli'ye geldim. Bizim tek bir hedefimiz var, Nazilli halkının da artık özledikleri bir üst lig hayalini bu sezon gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yeşilova, en az 3 transfer daha yapacaklarını da ifade etti.
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