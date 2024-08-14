Bodrum FK’ya milli forvet

Trendyol Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkarak son saniyelerde kalesinde gördüğü gol ile mağlup olan Bodrum FK, Burak Kapacak'ın ardından yeni bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Geçtimiz gün evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşan Muğla ekibi, alınan mağlubiyetin ardından eksik bölgeleri tespit etti. Acı bir reçete hazırlayan teknik direktör İsmet Taşdemir, yönetime ilk olarak sol kanata takviye yapılması yönünde öneride bulundu. Kurmaylar, bu raporun üzerine son olarak Hatayspor forması giyen 25 yaşındaki milli kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Bonservisi 2025 yılına kadar Hull City'de bulunan Sinik için yoklama çekmeye hazırlanan yönetim, oyuncuyu takıma kazandırmak için İngiliz ekibiyle masaya oturmak istiyor. Kiralama formülünü devreye sokmak isteyen yeşilbeyazlı kurmaylar, genç oyuncuyu transfer ederek sol tarafı garanti altına almak istiyor.

ANTALYA'DA PARLADI

Profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Antalya ekibi ile çıktığı 123 karşılaşmada 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ardından performansıyla İngiliz ekibi Hull City'e transfer olan Sinik, burada forma şansı bulamadığı için Hatayspor'a kiralık olarak gitti. Türkiye U19 takımında 7, U21'de 7, A takımda ise 6 kez ay-yıldızlı formayı giyerek toplam 4 gol atma başarısı gösteren Doğukan'ın önümüzdeki günlerde Muğla temsilcisi ile görüşeceği kaydedildi.

"OYUNDAN MEMNUNUM"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezonun ilk maçında son dakika golünün kendilerini üzdüğünü ancak futbolun umut verdiğini söyledi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah tüm takımlar ve sporcular için sağlıklı, kazasız, belasız bir lig olur. Geçen sezon da benzer senaryolar yaşamıştık. Ancak oyuncularımın maç boyunca sergiledikleri oyundan memnunum. Çok pozisyon harcadık, bunun sonucunda son saniye golüyle mağlup olduk. Üzgünüz, fakat bu duruma takılıp kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

CELAL DUMANLI'DAN TARİHİ BAŞARI

Muğla temsilcisinin 30 yaşındaki forveti Celal Dumanlı, Süper Lig'de de Bodrum FK'un formasını giyerek Türkiye tarihinde bir takımın formasını 6 ligde de giyen ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Celal, Bodrum formasıyla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'in ardından Süper Lig'de de görev aldı. Celal Dumanlı, bu büyük kulüpte forma giymekten gurur duyduğunu belirterek, "Futbolcu olarak gözümü Bodrum'da açtım. Ne mutlu bana bu takımın formasını giyiyorum. Bütün liglerde Bodrum formasını terlettim ve oynamaya devam edeceğim. Destekleyen ve yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.