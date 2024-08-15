Altay sancılı

Birinci Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altay'da sıkıntı büyüyor. Yeni sezon öncesi şirketleşme kararı almasına rağmen büyük borç yükü nedeniyle yatırımcı bulamayan siyah-beyazlılarda maddi sorunların had safhaya ulaşması nedeniyle taraftarlar yönetime kongre çağrısı yaptı. Sosyal medyada bir bildiri yayınlayan Altay taraftarları kulübün temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirterek, "Gelinen noktada yönetimin elektrik, doğal gaz, yemek gibi harcamaları bile karşılayamadığı gerçeği ile yüz yüzeyiz" ifadelerine yer verdi. Geçmiş dönem alacakları ödenmemesi nedeniyle Eren, Salih, Mustafa, Nurettin ve Tugay gibi oyuncuların kulüpten ayrıldığını hatırlatan siyah-beyazlılar, yönetimin dikkatini çekti.

"İNANCIMIZ TÜKENMİŞTİR"

Taraftarlar, "Kaleci Ozan ve Deniz Kadah'ı da kaybetme noktasındayız. Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transferinden gelen yaklaşık 15 milyon TL ile yeni sezonun planlaması yapılabilecekken Başkan Süleyman Özkaral'ın alacaklarına karşılık bu paranın büyük bir kısmına el koyması ile birlikte mevcut yönetime olan inancımız tükenmiştir. Yönetimi bir an önce kongre kararı alıp kulübümüzün önünü açmaya davet ediyoruz" mesajı verdi.