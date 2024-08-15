Göztepe 12’den vurdu

20 yıl aranın ardından profesyonel arenaya geri dönen ve yeni sezonda 2. Lig Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Basketbol Takımı, kadrosunu tamamladı. Başantrenörlüğe Şahin Ateşdağlı'yı getiren Göz-Göz, Nisan ayından beri sürdürdüğü transfer çalışmalarında sona geldi ve 12 takviyeyle yeni sezona hazır hale geldi. Sarı-kırmızılı takımın İdari Menajeri Ali Benli, transferi kapattıklarını dile getirerek, "Seyirciye zevk verecek, sonu şampiyonluklu bitecek bir şampiyonluk olur umarım. 20 yıl aranın ardından küllerinden doğan basketbol şubesi, Onursal Başkan Mehmet Sepil'in desteği, 9 ana yöneticimiz ve Şube Başkanı Atakan Atalar'la birlikte yola çıktık. 12 transfer gerçekleştirdik. Kadromuz tamamlandı. Hedefimiz Birinci Lig'e yükselmek" ifadelerini kullandı.

4 OYUNCU KARŞIYAKA'DAN GELDİ

Göztepe Basketbol Takımı transfer döneminde şu isimlerle anlaştı: Mustafa Erdoğan (Esenler Erok), Umut Geçen (Esenler Erok), Can Urşan (Ankaragücü), Baran Yurduşen (Ankaragücü), Ali Umut Aydın (Karşıyaka Belediyespor), Can Özcan (Finalspor), Haktan Yavaş (Bornova Belediyesi Karşıyaka), Burak Eşlik (Bornova Belediyesi Karşıyaka), Mevlüt Melih Doğan (Türk Telekom), Doğukan Orgun (Aliağa Petkim), Deniz Savut (Karşıyaka), Halil İbrahim Aksoy (Gaziantep Basketbol).