Kartal-PSG hattında yeni hedef Bernat

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran Beşiktaş, transferde durmuyor. Paris Saint Germain'den Cher Ndour'u kiralayan siyah-beyazlılar, Başkan Hasan Arat'ın Fransız devinin sahibi olan Nasser Al-Khelaifi ile samimiyeti sayesinde İspanyol sol bek Juan Bernat'ı da bedava transfer edeceği iddia edildi. Geçen sezonu Benfica'da geçiren 31 yaşındaki sol bek için bir kaç hafta öncesine kadar Genoa ve Las Palmas takımlarının devrede olduğu iddia ediliyor. Valencia'dan Bayern'e oradan da PSG'ye giden deneyimli oyuncusu için Al-Khelaïfi'nin Arat'a söz verdiği öne sürüldü. Bu sezon PSG kadrosunda düşünülmeyen Bernat'ı ikna etmeleri durumunda Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak.