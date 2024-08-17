Ferdi rekor kıracak

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımı Brighton ile 5 yıllık sözleşme için anlaştığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, imza için tarafların bonservis bedelinde anlaşması beklenirken İngiliz ekibi, Sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu aşan bir teklif sundu. Transfer resmiyet kazanırsa Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olacak. Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta 4.324 dakika süre aldı. Başkan Ali Koç'un, sarı lacivertli kulüpte yıllık 1,4 milyon Euro kazanan milli futbolcunun maaşını 2,5 milyon Euro'ya yükseltme teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin oyuncuyu kalmaya ikna etmeye yeterli olmadığı öğrenildi.