KSK taraftarı Yılmaz’ı istiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışına girmesi beklenen Karşıyaka'da taraftarlar Yılmaz Ceylan'ın transferini istiyor. Taraftarlar Kaf-Kaf'ın altyapısından yetişen, ardından 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de Somaspor ile geçen sezonda 2. Lig'de Amed Sportif ile şampiyonluk yaşayan 23 yaşındaki oyuncunun tekrar takıma dönmesini sosyal medya gruplarında talep etti. Kadrosundaki altyapı kontenjanlı futbolcu sayısını da tamamlamak isteyen yeşilkırmızılıların da Yılmaz'ın Amed'deki geleceğine göre hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan Kaf-Kaf bir stoper daha almak istiyor. Geçen sezon kadrosunda yer alan stoperler Erdinç ve Ömer Alper'den sonra Alpay'ın da ayrıldığı yeşil-kırmızılılar bu bölge için şimdiye kadar Elazığspor'dan eski oyuncusu Metin Peker ve Menemen FK'dan Abdülkadir Öksüz'ü kadroya dahil etti.

GENÇER İPTAL OLMUŞTU

Elinde geçen sezondan İsmail ve altyapıdan Mertcan da bulunan Kaf-Kaf, tecrübeli bir stoper daha arayışında. İzmir temsilcisinde daha önce anlaşma sağlanan tecrübeli defans oyuncusu Gençer Cansev'in transferi taraftarın tepkisi nedeniyle iptal edilmişti.