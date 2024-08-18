Ege çıkmazda

Bir dönem Ege Bölgesi'ni başarıyla Süper Lig'de temsil eden 3 kulüp şimdi eski günlerini mumla arıyor. Altay, Denizlispor ve Bucaspor 1928 yaşadıkları transfer yasağından dolayı darlaşan kadroları dolayısıyla yeni sezon öncesi taraftarını korkutuyor. Büyük borç yükü yüzünden Eylül ayı başında start alacak sezon öncesi transfer tahtasını açması zor gözüken köklü kulüplerin geleceği merak konusu oldu. 42 sezon İzmir ve Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden Altay, 800 milyon TL'lik borç yüküyle 3 sezondur transfer yasağını kaldıramadı. Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek siyah-beyazlılar, şirketleşen futbol şubesine yatırımcı bulamadı ve genç ağırlıklı bir kadroyla 2024- 25 sezonuna giriş yapacak. 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig ve geçtiğimiz sezon da 2. Lig'e veda ederek 3 yılda büyük yıkım yaşadı.

HEPSİNİN BORCU YÜKSEK

2 sezondur transfer yasağını kaldıramayan Horozlar, borcu 400 milyon TL'yi aşmış durumda. Yeni sezonda Altay gibi genç isimlerle mücadele edecek yeşil-siyahlılar en azından amatör lig acısı yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyor. Bucaspor 1928 ise soru işaretleriyle dolu bir yeni döneme girecek. Son 2 sezon İkinci Lig'de Play-Off oynamasına rağmen Birinci Lig'e yükselemeyen sarı-lacivertliler, transfer yasağını kaldıramadı ve hazırlıklarına mevcut kadroyla başlamak zorunda kaldı.