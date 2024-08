Kerem Moskova yolcusu

IEUIE Süper Lig'e ikide iki yaparak müthiş bir giriş yapan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Yurtdışından teklifler alan milli yıldız için Rus ekibi Spartak Moskova teklifini güncelleyerek rakam artışına gitti. Moskova yönetimi, Aktürkoğlu için 10 milyon Euro civarında sunduğu bonservis bedelini bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca, oyuncuya daha önce teklif edilen 2.5 milyon Euro yıllık ücret, kontratına eklenen 1 milyon Euro'luk bonusla birlikte 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltildi. Sarı-kırmızılı yönetim ile Spartak Moskova temsilcilerinin Kerem'in transferi konusunda anlaştığı iddia edilirken, top artık Kerem Aktürkoğlu'nda.

RUSLAR YAKIN MARKAJDA

Euro-football.ru'nun haberine göre 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Spartak'tan gelen kişisel sözleşmenin iyi şartlarına rağmen Rusya'ya taşınmak istemiyor. Galatasaray kulübü Spartak Moskova'ya gitmesine izin verdi. Rus yönetiminin Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmek için büyük mesai harcadığı öğrenilirken, anlaşmanın bu hafta içinde tam olarak sağlanması bekleniyor. Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyen Kerem, 2020 yılında 2. Lig ekibi 24Erzincan'dan G.Saray'a transfer olmuştu.

SARI-KIRMIZILILARA URUGUAYLI ON NUMARA

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, on numara transferine yoğunlaştı. Dries Mertens'in bu bölgede tüm sezonun yükünü kaldıramayacağını düşünen kurmaylar, takviye için yönünü Brezilya'ya çevirdi. Sarıkırmızılılar, Flamengo'da forma giyen Uruguaylı on numara Giorgian de Arrascaeta'yı listesine aldı. Oyuncunun transferi için Muslera ve Torreira kozu kullanılacak. On numaranın milli takımdan arkadaşları olan sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları ikna için devreye girecek. Uruguaylının 2026 Aralık ayına kadar sözleşmesi devam ediyor.