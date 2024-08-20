Bodrum FK gençleşti

TRANSFER döneminde potansiyelli genç yıldız adaylarına yönelen Süper Lig ekibi Bodrum FK'nın son transferi Manisa FK'dan oldu. Yeşil-beyazlılar, Manisa ekibinin 2006 doğumlu kalecisi Namık Tugay Tan'ı renklerine bağladı. Aynı zamanda Manisa 1. Amatör Lig takımı Akhisar 1922 forması da giyen Namık Tan, başarılı performansıyla Muğla ekibinin hocası İsmet Taşdemir'in dikkatini çekti. Yeni sezonda Bodrum FK'nın A takımla idmanlara çıkıp, Muğla temsilcisinin U19 takımının da kalesini koruyacak 18 yaşındaki eldiven, kendini göstererek Süper Lig'de şans bulmaya çalışacak. Namık Tan transferiyle birlikte Ege ekibinin bu sezon renklerine bağladığı 10 oyuncunun 5'inin 20 yaş altı olması dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, orta saha pozisyonuna Sırbistan Ligi takımı Mladost'tan Gabriel Obekpa (20), Altay'dan Enes Öğrüce (17), Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya (18) ve forvete Tuzlaspor'dan Batuhan Seçkin Fırıncı'yı (19) alarak geleceğe yatırım yapmış oldu.

EN YAŞLI TAKVİYE FREDY OLDU

Bodrum FK'nın en yaşlı takviyesi 1990 doğumlu Fredy olurken diğer transferler şöyle sıralandı: Murat Sipahioğlu (22), Zdravko Dmitrov (25), George Puscas (28) ve Christophe Herelle (31).