Carlo Ancelotti Arda’dan özür diledi

İSPANYA La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken maçın son bölümünde oyuna aldığı Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Carlo Ancelotti, pişmanlığını dile getirerek özür diledi. Ancelotti'nin, değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul ederek 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sezon daha fazla süre bulması beklenen Milli futbolcu Arda Güler ise 88. dakikada Bellingham yerine oyuna dahil oldu. Maçın karşılıklı golleri ise Real Madrid'ten Rodrygo ve Mallorco'dan ise Vedat Muriqi'ten geldi.