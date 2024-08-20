Manisa FK sol şeritte

Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan toplayan Manisa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Tuzlaspor'dan Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku'yu kadrosuna katan siyahbeyazlılar rotasını Polonya'ya çevirdi. Manisa temsilcisi, Zaglebie Lubin'in 27 yaşındaki Polonyalı sol kanadı Mateusz Wdowiak ile ciddi şekilde ilgileniyor. 1.74 boyundaki oyuncunun transferi için tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Transfer döneminde daha önce yine Polonya Ligi ekiplerinden LKS Lodz forması giyen İspanyol 10 numara Dani Ramirez'i renklerine bağlayan Manisa FK'nın yine bu ligden Wdowiak'ın transferinde önemli yol kat ettiği ifade edildi.

2 KEZ DEVLER LİGİ'NDE OYNADI

Kariyerine Cracovia Krakow'da başlayan deneyimli futbolcu, Sandecja Nowy Sacz, Rakow Czestochowa ve Zaglebie Lubin formaları da giydi. Wdowivak, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 5 defa UEFA Avrupa Ligi ve 11 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi deneyimi yaşadı. Siyahbeyazlılar Polonyalı oyuncunun transferini bitirirse bu sezonki 8. takviyesini gerçekleştirmiş olacak. Siyah-beyazlılar daha önce Dani Ramirez, Bade Osuji, Moryke Fofana, Philip Awuku, Alperen Uysal, Yusuf Talum ve Yusuf İnan'ı renklerine bağlamıştı.

AYBERK KARAPO İDMANLARA BAŞLADI

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Manisa FK'nın genç futbolcusu Ayberk Karapo takımla çalışmalara başladı. 10 Aralık 2023'te oynanan Adanaspor müsakabasında yaşadığı diz sakatlığından dolayı bir süredir tedavi gören 20 yaşındaki savunmacı, hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapıyor. Son oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında kafileye alınmayan potansiyelli oyuncunun, 24 Ağustos'taki Fatih Karagümrük maçının geniş kadrosuna alınması bekleniyor. Alt yaş milli takımlarında da görev alan Ayberk, uzun süredir Süper Lig takımlarının transfer hedefinde bulunuyor.