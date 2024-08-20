Tire FK’dan 4 imza daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Tire 2021 FK, transferde kadrosunu takviye etmeyi sürdürüyor. Profesyonel ligde kalıcı olmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, kadrosuna 4 takviye daha yaptı. Tire ekibinde Başkan Hüma Yüksel son olarak İnegöl Kafkasspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl, Kuşadasıspor'dan aynı yaştaki orta saha Yavuz Selim Tek, Arnavutköy Belediyespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ve altyapıdan yine 20 yaşındaki Bünyamin Sağer'le sözleşme imzaladı.

TAM 15 TAKVİYE YAPTI

Önceki gün yine Kuşadası'ndan sol bek Anıl Doyuran'ı kadrosuna katan Tire FK, 15. transferine imza attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de Serhat Baştan (İnegöl), Samet Önger (Ayvalıkgücü), Mehmet Tosun (Erbaa), Fatih Demirlek (Turgutlu), Said Can Açıkalın (Edirne), Mertkan Cengiz (Kelkit), Semih Görer (Akhisar), Bekir Mustafa Meral (Kırıkkalegücü), Efe Çakmak (Tavşanlı), Yasin Elmas'ı (Yeni Mersin) kadrosuna katmıştı.