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Haberler Spor

Aliağa FK’dan forvete takviye

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’dan forvete takviye
TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak kadrosuna Eren Bayraktar, Muhammed Düzgüner, Muhammed Raşit Şahingöz ve Berk Ali Nizam'ı kadrosuna katan İzmir ekibinin, Çankaya FK'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Taraflar arasında son detayların giderilmesinin ardından bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kuşadasıspor'da kiralık olarak geçiren Malik, 16 maça çıkarken 6 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı
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